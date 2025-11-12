Laute Musik ganz leise: Chemnitzer entwickeln Technik für stille Konzerte

Die Firma Cucumber Company hat einen Proberaum erfunden, über den sich die Nachbarn freuen dürften. Höchstens die Stimme des Sängers ist zu hören. Mit der Idee soll es jetzt Konzerte geben.

Silent-Disco kennt man. Ein DJ legt Musik auf, davor tanzen die Gäste zur Musik aus Kopfhörern, Passanten hören davon nichts. Das Konzept zur störungsfreien Party gibt es jetzt auch als Live-Konzert. Die Chemnitzer Firma Cucumber Company liefert dafür Technik zum Anschließen der Instrumente und ferngesteuerte Kopfhörer. „Die Akustik ist... Silent-Disco kennt man. Ein DJ legt Musik auf, davor tanzen die Gäste zur Musik aus Kopfhörern, Passanten hören davon nichts. Das Konzept zur störungsfreien Party gibt es jetzt auch als Live-Konzert. Die Chemnitzer Firma Cucumber Company liefert dafür Technik zum Anschließen der Instrumente und ferngesteuerte Kopfhörer. „Die Akustik ist...