  • Initiative „Made in Chemnitz“ zeigt, wo Chemnitz einzigartig ist

Das Team von „Made in Chemnitz“ vor dem Chemnitzer Werbe-Aufsteller zur Kulturhauptstadt.
Das Team von „Made in Chemnitz“ vor dem Chemnitzer Werbe-Aufsteller zur Kulturhauptstadt. Bild: Harry Haertel
Chemnitz
Initiative „Made in Chemnitz“ zeigt, wo Chemnitz einzigartig ist
Von Christian Mathea
Ob Bücher für die Badewanne, ökologische Dämmstoffe oder Musiksoftware: In Chemnitz werden viele Ideen zu Produkten. Die Macher dahinter wollen jetzt gemeinsam werben.

„Made in Chemnitz“, kurz MIC, heißt eine Initiative von elf Unternehmern der Stadt, die sich bei der Bewerbung ihrer Marken gegenseitig unterstützen wollen. Die Idee dazu hatten René König und Martin König, beide kommen aus der Modebranche. Der eine stellt unter dem Namen Germens Designer-Hemden her, der andere bedruckt mit seiner Firma...
