Leben im Chemnitzer Plattenbau: Autorin erzählt in Neukirchen von ihrer Kindheit im Fritz-Heckert-Gebiet

Bis 1989 lebte Manuela Klitzsch im Heckert-Gebiet. Wenn sie darüber spricht, begegnen ihr oft Vorurteile. Mit diesen möchte sie in einer Lesung aufräumen.

„In einem der größten Neubaugebiete der DDR zu wohnen, muss schrecklich gewesen sein.“ Diesen Satz hat die Chemnitzer Autorin Manuela Klitzsch schon oft gehört. In ihrem Buch „Mein Kinderzimmer in den Wolken“ schildert die Autorin ein ganz anderes Bild ihrer Kindheit im Fritz-Heckert-Gebiet, wo sie von 1980 bis 1989 lebte. Am 14. März...