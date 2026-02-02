MENÜ
  • Leichtathletik: 13-jährige Limbacherin holt dritten Titel in der Hallensaison

Josephine Heine (13) holt sich den mitteldeutschen Meistertitel über 800 Meter in der U16.
Bild: Christian Wobst
Chemnitz Umland
Leichtathletik: 13-jährige Limbacherin holt dritten Titel in der Hallensaison
Von Christian Wobst
Josephine Heine ist am Samstag in Halle zum bisher größten Erfolg in ihrer noch jungen Karriere gelaufen.

Erfolg für Josephine Heine vom LV Limbach 2000: Bei der Mitteldeutschen Leichtathletik-Meisterschaft hat sich die 13-Jährige am Samstag in Halle/Saale den Titel über 800 Meter in der Altersklasse U16 geholt. Dabei verbesserte sie ihre persönliche Bestzeit um mehr als drei Sekunden auf 2:23.71 min. Mit dieser Zeit kam sie wiederum knapp 3...
