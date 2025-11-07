Leitung beschädigt: Gas-Leck in Limbach-Oberfrohna

Chemnitz Umland
In der Dorotheenstraße wurde am Freitagmorgen eine Gasleitung beschädigt. Mehrere Hausanschlüsse sind davon betroffen.
In der Dorotheenstraße in Limbach-Oberfrohna ist am Freitagmorgen Gas aus einer Leitung getreten. Wie der Energieversorger Eins mitteilt, war zuvor eine Hausanschlussleitung durch eine Tiefbaufirma beschädigt worden. Der Netzbetreiber Inetz war vor Ort, um erste Sicherungsmaßnahmen durchzuführen. „Gefahr für Anwohner bestand zu keinem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.