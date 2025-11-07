Leitung beschädigt: Gas-Leck in Limbach-Oberfrohna

In der Dorotheenstraße wurde am Freitagmorgen eine Gasleitung beschädigt. Mehrere Hausanschlüsse sind davon betroffen.

In der Dorotheenstraße in Limbach-Oberfrohna ist am Freitagmorgen Gas aus einer Leitung getreten. Wie der Energieversorger Eins mitteilt, war zuvor eine Hausanschlussleitung durch eine Tiefbaufirma beschädigt worden. Der Netzbetreiber Inetz war vor Ort, um erste Sicherungsmaßnahmen durchzuführen. „Gefahr für Anwohner bestand zu keinem...