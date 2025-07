„Letzte Generation“ vor Chemnitzer Gericht: Welche Folgen wird die Klebe-Aktion auf der Zwickauer Straße haben?

Vor zwei Jahren blockierten Aktivisten der Letzten Generation eine der Hauptverkehrsadern in Chemnitz. Nach einer Verzögerung wird der Fall nun verhandelt.

Im Juli 2023 tauchen am Nachmittag plötzlich mehrere junge Menschen an der Zwickauer Straße in der Nähe des Industriemuseums auf. Innerhalb von Sekunden schmieren sie sich Klebstoff an die Hände, setzen sich hin und blockieren so eine der Fahrtrichtungen. Aktionen wie diese haben der „Letzten Generation“ den Beinamen „Klimakleber“...