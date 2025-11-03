Letzte Klappe in Chemnitz? Rotstift bedroht Trägerverein des Clubkinos Siegmar

Chemnitz
Sparkurs im Rathaus: Nach gut drei Jahrzehnten fürchtet die Chemnitzer Filmwerkstatt das Aus für ihre medienpädagogische Arbeit. Das könnte weit darüber hinaus Folgen haben.
Wenn es in Chemnitz Herbst wird, dann geht Jahr für Jahr überall dort das große Zittern um, wo es Angebote für Kinder und Jugendliche gibt. Immer wieder wird beim Planen der Finanzen fürs neue Jahr der Rotstift gezückt, immer wieder werden Projekte infrage gestellt.
