  • Letzte Klappe in Chemnitz? Rotstift bedroht Trägerverein des Clubkinos Siegmar

Das beliebte Clubkino Siegmar in Chemnitz wird von der Chemnitzer Filmwerkstatt betrieben. Für deren Jugendarbeit soll es 2026 kein Geld mehr geben.
Das beliebte Clubkino Siegmar in Chemnitz wird von der Chemnitzer Filmwerkstatt betrieben. Für deren Jugendarbeit soll es 2026 kein Geld mehr geben. Bild: Andreas Seidel/Archiv, Bernd Wüstneck/dpa/Archiv
Das beliebte Clubkino Siegmar in Chemnitz wird von der Chemnitzer Filmwerkstatt betrieben. Für deren Jugendarbeit soll es 2026 kein Geld mehr geben.
Das beliebte Clubkino Siegmar in Chemnitz wird von der Chemnitzer Filmwerkstatt betrieben. Für deren Jugendarbeit soll es 2026 kein Geld mehr geben. Bild: Andreas Seidel/Archiv, Bernd Wüstneck/dpa/Archiv
Chemnitz
Letzte Klappe in Chemnitz? Rotstift bedroht Trägerverein des Clubkinos Siegmar
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sparkurs im Rathaus: Nach gut drei Jahrzehnten fürchtet die Chemnitzer Filmwerkstatt das Aus für ihre medienpädagogische Arbeit. Das könnte weit darüber hinaus Folgen haben.

Wenn es in Chemnitz Herbst wird, dann geht Jahr für Jahr überall dort das große Zittern um, wo es Angebote für Kinder und Jugendliche gibt. Immer wieder wird beim Planen der Finanzen fürs neue Jahr der Rotstift gezückt, immer wieder werden Projekte infrage gestellt.
