Letzter Check-in ins Congress-Hotel: Eine Nacht über den Dächern von Chemnitz

Am Wochenende werden die letzten Gäste in dem Hotelhochhaus übernachten. Danach schließt das Haus. Wie lange oder ob für immer – völlig offen. „Freie Presse“ hat kurz vor dem Aus ein Zimmer gebucht.

Zimmer 1906, 19. Etage, Blick auf den Karl-Marx-Kopf, die „Parteifalte", Brückenstraße. Es ist die vielleicht letzte Woche, in der das 26-stöckige Hochhaus ein Hotel ist. Die Pläne des Eigentümers sind unklar. Fest steht: Das Haus wird nach mehreren Betreiber- und Eigentümerwechseln am Wochenende schließen, 40 Menschen verlieren ihren...