MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Letzter Check-in ins Congress-Hotel: Eine Nacht über den Dächern von Chemnitz

Schlafen in der 19. und frühstücken in der 26. Etage: In Chemnitz geht das nur im Congress-Hotel. Denise Märkisch buchte kurz vor dem Aus ein Zimmer.
Schlafen in der 19. und frühstücken in der 26. Etage: In Chemnitz geht das nur im Congress-Hotel. Denise Märkisch buchte kurz vor dem Aus ein Zimmer. Bild: Ulf Dahl
Schlafen in der 19. und frühstücken in der 26. Etage: In Chemnitz geht das nur im Congress-Hotel. Denise Märkisch buchte kurz vor dem Aus ein Zimmer.
Schlafen in der 19. und frühstücken in der 26. Etage: In Chemnitz geht das nur im Congress-Hotel. Denise Märkisch buchte kurz vor dem Aus ein Zimmer. Bild: Ulf Dahl
 12 Bilder
Chemnitz
Letzter Check-in ins Congress-Hotel: Eine Nacht über den Dächern von Chemnitz
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Wochenende werden die letzten Gäste in dem Hotelhochhaus übernachten. Danach schließt das Haus. Wie lange oder ob für immer – völlig offen. „Freie Presse“ hat kurz vor dem Aus ein Zimmer gebucht.

Zimmer 1906, 19. Etage, Blick auf den Karl-Marx-Kopf, die „Parteifalte“, Brückenstraße. Es ist die vielleicht letzte Woche, in der das 26-stöckige Hochhaus ein Hotel ist. Die Pläne des Eigentümers sind unklar. Fest steht: Das Haus wird nach mehreren Betreiber- und Eigentümerwechseln am Wochenende schließen, 40 Menschen verlieren ihren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.01.2026
4 min.
Mit 57 in Altersteilzeit: Wie VW Sachsen den vorzeitigen Ruhestand abpuffert und weshalb das dem Betriebsrat wichtig ist
Mitarbeiter von Volkswagen Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau.
Die Altersteilzeit ist der wichtigste Hebel für VW, um Stellen abzubauen. Nun darf der Jahrgang 1969 die Verträge unterschreiben. Das Modell ist attraktiv, es gibt aber eine wichtige Regel.
Jan-Dirk Franke
23.01.2026
5 min.
Mitarbeiter des Chemnitzer Congress-Hotels erzählen: „Das Haus war unser Leben“
Heike Pilz (o. l.), Simone Dierig (o. r.), Mario Schurig (u. l.), Anzhela Grigoryan und Kazem Hosseini (u. r.) sind einige der Menschen, die für ihr Hotel kämpfen wollen.
Die Nachricht von der Schließung des mehr als 50 Jahre alten Hotels in der Chemnitzer Innenstadt war ein Schock. Rund 40 Mitarbeiter und weitere Menschen werden höchstwahrscheinlich ihren Job verlieren. Das sind ein paar ihrer Geschichten.
Denise Märkisch
28.01.2026
3 min.
Congress-Hotel: Chemnitzer Oberbürgermeister spricht mit Eigentümer
Ab der kommenden Woche wird das Hotel leer stehen. Wie es weitergeht mit dem Objekt, ist völlig offen.
Nur noch wenige Tage, dann wird das Hochhaus-Hotel den letzten Gast verabschieden. Offen ist jetzt, warum die Schließung so plötzlich erfolgen soll. Stand die Betriebserlaubnis auf der Kippe?
Denise Märkisch
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
19:27 Uhr
3 min.
Einzug in Dschungelcamp: Nicht jeder mag den Bettnachbarn
Die Bewohner des Dschungelcamps wohnen seit dem zweiten Tag alle zusammen.
17 Tage wollen 12 Promis in einem Camp in Australien ausharren, um am Ende hoffentlich als Dschungelkönig nach Deutschland zurückzukehren. Zu Beginn sind Insekten für einige nicht das unangenehmste.
19:30 Uhr
4 min.
Bluesrock, Fantasy-Oper und ein Klassiker mit Clowns: Wochenend-Tipps für Zwickau
Freitag feiert „Kohlhaas“ im Zwickauer Gewandhaus Premiere. Erzählt wird Kleists Novelle, inszniert als Maskenspiel, von drei Clowns.
Von Party am Borberg bis Konzert im Schumannhaus Zwickau reicht das Freizeitangebot fürs Wochenende. Manche Veranstaltungen kann man sogar kostenlos besuchen.
Holger Weiß
Mehr Artikel