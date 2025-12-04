Lichtenau: Gemeinde ebnet Weg zur Neuansiedlung von Betrieb

In Lichtenau will sich ein Hersteller von Dosen ansiedeln. Dafür braucht es auch das Einverständnis der Gemeinde. Die geplante Ansiedlung von Produktion in Oberlichtenau weckt einige Hoffnungen.

Nach den Plänen zweier Firmen soll sich ab 2026 im Lichtenauer Ortsteil Oberlichtenau einiges auf einem Areal an der Bahnhofstraße bewegen. Denn es stehen Baumaßnahmen zur Errichtung zweier Betriebe an, die in unmittelbarer Nachbarschaft ihre Produktion aufnehmen wollen. Da ist einerseits die Firma Tunap, ein Chemiehersteller, und andererseits...