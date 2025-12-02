Lichtenau: Gemeinderäte genehmigen weitere Investitionen in die Renaturierung des Geländes am Auerswalder Dorfbach

Chemnitz Umland
Vor allem bei Starkregen blickten Anwohner des Auerswalder Dorfbaches mit Sorgen auf das Wasser. Doch die Gemeinde verbessert den Hochwasserschutz.
Einige Schritte zum besseren Hochwasserschutz am Auerswalder Dorfbach hat die Gemeinde Lichtenau schon umgesetzt. Jetzt stehen weitere an. Das unter Renaturierung am Auerswalder Dorfbach laufende Projekt wird jetzt fortgesetzt. Der Gemeinderat hat bei seiner jüngsten Sitzung zwei Aufträge an Firmen vergeben, die sich um die auszuführenden...
