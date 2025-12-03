Lichtenau: Kommt Tempo 30 für die Straße am Schulweg an der Auerswalder Grundschule?

Mehr Sicherheit auf dem Schulweg für die Kinder der Auerswalder Grundschule, das ist ein Wunsch von Bürgern. Möglicherweise wird er erfüllt.

Wie sicher ist der Schulweg? Diese Frage treibt auch Eltern und Großeltern um, deren Nachwuchs die Auerswalder Grundschule besucht. Deshalb wurde der Wunsch an die Gemeinde herangetragen, sich mit der Möglichkeit einer Tempo-30-Zone in diesem Bereich zu beschäftigen. Lange Zeit waren den Gemeinden jedoch bei solchen Straßenverkehrsbelangen...