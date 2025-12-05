Lichtenau sorgt am 6. Dezember für doppelte Freude

Ein Weihnachtsmarkt an der Oberschule Lichtenau öffnet am 6. Dezember seine Pforten. Sowohl in Innenräumen als auch an der frischen Luft gibt es dabei viel Adventsstimmung.

In Lichtenau könnten sich nicht nur Kinder am 6. Dezember gleich eine doppelte Freude bereiten. Denn einerseits soll ja allen, die ihre Stiefel gut geputzt haben, vom Nikolaus dafür eine Belohnung winken, andererseits gibt es die Möglichkeit, dem Weihnachtsmann zu treffen. Zumindest versprechen das die Organisatoren des Weihnachtsmarktes an der...