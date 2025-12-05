Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Lichtenau sorgt am 6. Dezember für doppelte Freude

Der Weihnachtsmarkt an der Oberschule Lichtenau lockte auch in den vergangenen Jahren viele Gäste an.
Der Weihnachtsmarkt an der Oberschule Lichtenau lockte auch in den vergangenen Jahren viele Gäste an. Bild: Bettina Junge
Der Weihnachtsmarkt an der Oberschule Lichtenau lockte auch in den vergangenen Jahren viele Gäste an.
Der Weihnachtsmarkt an der Oberschule Lichtenau lockte auch in den vergangenen Jahren viele Gäste an. Bild: Bettina Junge
Chemnitz Umland
Lichtenau sorgt am 6. Dezember für doppelte Freude
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Weihnachtsmarkt an der Oberschule Lichtenau öffnet am 6. Dezember seine Pforten. Sowohl in Innenräumen als auch an der frischen Luft gibt es dabei viel Adventsstimmung.

In Lichtenau könnten sich nicht nur Kinder am 6. Dezember gleich eine doppelte Freude bereiten. Denn einerseits soll ja allen, die ihre Stiefel gut geputzt haben, vom Nikolaus dafür eine Belohnung winken, andererseits gibt es die Möglichkeit, dem Weihnachtsmann zu treffen. Zumindest versprechen das die Organisatoren des Weihnachtsmarktes an der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:00 Uhr
1 min.
Lichtenau: Straßensperrung wegen Sprengung von Kriegsmunition möglich
An der Amtmannstraße in Lichtenau kann es am 3. Dezember zu Verkehrseinschränkungen kommen.
In einem Lichtenauer Waldareal werden noch immer Munitionsrückstände aus Kriegszeiten gefunden. Zu ihrer Beseitigung sind auch Sprengungen nötig.
Uwe Rechtenbach
15:00 Uhr
2 min.
Lichtenau: Gemeinde ebnet Weg zur Neuansiedlung von Betrieb
Produktionsschwerpunkt im Tunap-Werk Lichtenau sind Industriereiniger. Die Firma Metaprint will Dosen herstellen.
In Lichtenau will sich ein Hersteller von Dosen ansiedeln. Dafür braucht es auch das Einverständnis der Gemeinde. Die geplante Ansiedlung von Produktion in Oberlichtenau weckt einige Hoffnungen.
Uwe Rechtenbach
08:03 Uhr
3 min.
Nach Schnee, Eis und milden Temperaturen in Sachsen: Kommt nächste Woche der Winter zurück?
Hier und da Schnee und Glatteis gab es in Sachsen bereits in den vergangenen Tagen - steht das nun wieder bevor?
Vor wenigen Tagen hatten wir noch Glätteunfälle in Südwestsachsen, nun wird es milder. Bleibt das so? Was kommende Woche auf den Freistaat zukommt.
Patrick Hyslop
08:00 Uhr
1 min.
Rekordspendensumme für Sanierung des Freiberger Doms
Weihnachtsfrau Gisela (l.) hat beim Adventsmarkt in Freiberg fleißig die Gäste betreut.
Der Dom St. Marien in Freiberg steht vor kostspieligen Sanierungsarbeiten. Beim Adventsmarkt wurde großzügig gespendet.
Eckardt Mildner
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
04.12.2025
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Der Blitzer am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. So viel Geld wurde im ersten Halbjahr seines Bestehens eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel