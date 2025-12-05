Lichter, Glühweinduft und Schalmeienmusik: Der Hartmannsdorfer Weihnachsmarkt ist traditionell und besonders zugleich

Die Veranstaltung ist einer Jahreshöhepunkte für Groß und Klein. Ambiente und Livemusik haben sie längst über die Dorfgrenzen hinaus bekannt gemacht.

Die 15 Buden für den Hartmannsdorfer Weihnachtsmarkt stehen. Einen Tag vor dem zweiten Advent, am 6. Dezember, laden die Gemeinde, örtliche Vereine und Gruppen die Besucher in der Zeit von 14 bis 22 Uhr zu dem traditionellen Markt auf das Freibadgelände an der Carl-Kirchhof-Straße ein. Neben den Buden, die geschmückt und im Lichterglanz zum...