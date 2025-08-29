Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Am 10. Februar blieben alle Farben außer Grün aus. Grund war der Tag der Kinderhospizarbeit.
Am 10. Februar blieben alle Farben außer Grün aus. Grund war der Tag der Kinderhospizarbeit. Bild: Harry Haertel/Archiv
Chemnitz
Lichtshow am Samstag an Chemnitzer Esse
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In die Karten schauen lassen will sich „Eins“ noch nicht. Der Energieversorger hatte bisher nur mit den einzelnen Farben gespielt.

An der 302 Meter hohen bunten Esse wird es am Samstag eine Lichtershow geben. Der Energieversorger Eins bestätigt auf Nachfrage lediglich den Termin 30. August, 20.30 Uhr. „Mehr wollen wir dazu auch noch nicht verraten“, sagt eine Sprecherin.
Mehr Artikel