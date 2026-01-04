Liebhaber- und Sammlermarkt in Chemnitz: Altes Lego-Männlein plötzlich 100 Euro wert

Chemnitz
Längst sind die beliebten Sets aus bunten Klemmbausteinen mehr als nur Spielzeug. Auch hierzulande verbergen sich in manchem Haushalt wahre Schätze.
Hundert Euro für eine winzige Lego-Figur? Henri Boucsein aus der Nähe von Chemnitz mochte es kaum glauben, welchen Schatz er da in seinem Haushalt hütet. Schon als kleiner Junge hat er sich für die Sets aus bunten Klemmbausteinen begeistert. „Einige davon befinden sich noch heute bei meinen Eltern.“
