  • Liebhaber- und Sammlermarkt in Chemnitz: Altes Lego-Männlein plötzlich 100 Euro wert

Klein und unscheinbar, aber Sammlern bis zu 100 Euro wert: Henri Boucsein aus Weißbach bei Chemnitz mit einer seltenen Lego-Figur „Sith Warrior“ aus der Star-Wars-Serie.
Diana Heinbucher und Sohn Anton boten auf der Klemmbausteinbörse in Chemnitz unter anderem einen „Jay´s Storm Fighter“ und einen „Kristallkönig“ von Lego Ninjago an.
Am Stand von Patrick Uhlig gibt es nicht nur Lego-Sets aus zweiter Hand, sondern auch Anleitungen für alternative Bastel-Ideen.
Liebhaber- und Sammlermarkt in Chemnitz: Altes Lego-Männlein plötzlich 100 Euro wert
Längst sind die beliebten Sets aus bunten Klemmbausteinen mehr als nur Spielzeug. Auch hierzulande verbergen sich in manchem Haushalt wahre Schätze.

Hundert Euro für eine winzige Lego-Figur? Henri Boucsein aus der Nähe von Chemnitz mochte es kaum glauben, welchen Schatz er da in seinem Haushalt hütet. Schon als kleiner Junge hat er sich für die Sets aus bunten Klemmbausteinen begeistert. „Einige davon befinden sich noch heute bei meinen Eltern.“
