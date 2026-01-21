Limbach-Oberfrohna: 15-jähriger Radfahrer weicht Auto aus und verletzt sich

Am Dienstagabend stürzte ein Jugendlicher, nachdem ein Kleinwagen ihm die Vorfahrt genommen hatte. Der Autofahrer soll sich bei der Polizei melden.

Ein 15-Jähriger war am Dienstagabend kurz nach 18 Uhr auf der Oststraße in Limbach-Oberfrohna aus Richtung Lessingstraße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung Oststraße/Hohensteiner Straße fuhr der Fahrer eines blauen Kleinwagens auf die Oststraße, und nahm dem Radler die Vorfahrt. Der 15-Jährige wich aus und stürzte. Der Autofahrer erkundigte... Ein 15-Jähriger war am Dienstagabend kurz nach 18 Uhr auf der Oststraße in Limbach-Oberfrohna aus Richtung Lessingstraße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung Oststraße/Hohensteiner Straße fuhr der Fahrer eines blauen Kleinwagens auf die Oststraße, und nahm dem Radler die Vorfahrt. Der 15-Jährige wich aus und stürzte. Der Autofahrer erkundigte...