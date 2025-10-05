Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Limbach-Oberfrohna: Freie Wähler scheitern mit Vorstoß im Stadtrat beim Thema Windenergie mitzureden

Limbach-Oberfrohna hadert mit Investoren, die auf dem Stadtgebiet erneuerbare Energie-Anlagen betreiben wollen.
Limbach-Oberfrohna hadert mit Investoren, die auf dem Stadtgebiet erneuerbare Energie-Anlagen betreiben wollen. Bild: dpa
Limbach-Oberfrohna hadert mit Investoren, die auf dem Stadtgebiet erneuerbare Energie-Anlagen betreiben wollen.
Limbach-Oberfrohna hadert mit Investoren, die auf dem Stadtgebiet erneuerbare Energie-Anlagen betreiben wollen. Bild: dpa
Chemnitz Umland
Limbach-Oberfrohna: Freie Wähler scheitern mit Vorstoß im Stadtrat beim Thema Windenergie mitzureden
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor einem Jahr wurde in Limbach-Oberfrohna in letzter Minute ein Solarpark in Rußdorf verhindert. Ein Leitfaden hält seither mögliche Investoren auf Abstand. Funktioniert das auch bei Windkraft?

Man habe der Goldgräberstimmung erfolgreich einen Riegel vorgeschoben, freut sich Oberbürgermeister Gerd Härtig im Gespräch mit „Freie Presse“. Seitdem es in Limbach-Oberfrohna ein Regelwerk für Photovoltaikanlagen gibt mit festgeschriebenen Kriterien für potenzielle Investoren, habe kein solcher mehr an seiner Tür geklopft, ist das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:45 Uhr
1 min.
Warnung: Gaswolke über Aschaffenburg
In Aschaffenburg läuft ein größerer Feuerwehreinsatz.
Durch einen Störfall in einem Betrieb in der unterfränkischen Gemeinde Mainaschaff ist eine Gaswolke freigesetzt worden. Diese zieht auch über das Stadtgebiet von Aschaffenburg. Die...
03.10.2025
4 min.
Windräder auf Chemnitzer Spitzberg: Gegner dominieren Info-Veranstaltung in Kleinolbersdorf
Auf Einladung des Ortschaftsrates bot Juwi in der Turnhalle eine Infoveranstaltung an. Den Termin nutzten 80 bis 100 Personen, um vor der Halle gegen den Bau der Anlagen zu protestieren.
Drei Windkraftanlagen sollen am südöstlichen Stadtrand errichtet werden. Das dahinterstehende Unternehmen versucht, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Viele Besucher haben sich aber schon ihre Meinung gebildet.
Benjamin Lummer
19:38 Uhr
3 min.
Plauener erinnern an den 7. Oktober 1989 – Ex-Minister Hubertus Heil mahnt: „Demokratie ist nichts, was sich automatisch vererbt“
Plauener entzünden Kerzen an der Lutherkirche.
Der 7. Oktober 1989 zählt zu einem der bedeutendsten Tage der Stadtgeschichte. 36 Jahre nach der entscheidenden Großdemonstration hat Bürgermeister Tobias Kämpf nun ein besonderes Erinnerungsstück präsentiert.
Claudia Bodenschatz
06.10.2025
2 min.
In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft
Das Geschäft, in dem Schuhe und Mode verkauft wurden, hat geschlossen.
Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.
Jana Peters
29.09.2025
2 min.
Weststraße in Limbach-Oberfrohna wird saniert
Die Weststraße in Limbach-Oberfrohna soll bald saniert werden.
Im Stadtrat warnte OB Gerd Härtig zuletzt vor einer Verschlimmerung der Baustellensituation 2026. Nun ist der Grund bekannt: Die lang erwarteten Bauarbeiten auf der Weststraße stehen an. Wann ist es soweit?
Julia Grunwald
06.10.2025
4 min.
Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme
Das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal gehört zu den größten Beherbergungsbetrieben im Erzgebirge.
„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.
Kjell Riedel
Mehr Artikel