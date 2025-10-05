Limbach-Oberfrohna: Freie Wähler scheitern mit Vorstoß im Stadtrat beim Thema Windenergie mitzureden

Vor einem Jahr wurde in Limbach-Oberfrohna in letzter Minute ein Solarpark in Rußdorf verhindert. Ein Leitfaden hält seither mögliche Investoren auf Abstand. Funktioniert das auch bei Windkraft?

Man habe der Goldgräberstimmung erfolgreich einen Riegel vorgeschoben, freut sich Oberbürgermeister Gerd Härtig im Gespräch mit „Freie Presse“. Seitdem es in Limbach-Oberfrohna ein Regelwerk für Photovoltaikanlagen gibt mit festgeschriebenen Kriterien für potenzielle Investoren, habe kein solcher mehr an seiner Tür geklopft, ist das... Man habe der Goldgräberstimmung erfolgreich einen Riegel vorgeschoben, freut sich Oberbürgermeister Gerd Härtig im Gespräch mit „Freie Presse“. Seitdem es in Limbach-Oberfrohna ein Regelwerk für Photovoltaikanlagen gibt mit festgeschriebenen Kriterien für potenzielle Investoren, habe kein solcher mehr an seiner Tür geklopft, ist das...