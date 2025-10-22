Limbach-Oberfrohna: Miniaturbahnen auf 1300 Quadratmeter

Chemnitz Umland
Die Stadthalle lädt am Wochenende zu einer großen Modellbahnausstellung ein. Nicht nur Besucher, sondern auch Sammler kommen dabei auf ihre Kosten.
Miniatureisenbahnen auf 1300 Quadratmeter und über zwei Etagen verteilt - das erwartet die Besucherinnen und Besucher am Wochenende bei einer Modellbahnausstellung in der Stadthalle in Limbach-Oberfrohna. Am 25. und 26. Oktober präsentieren zahlreiche Aussteller aus Sachsen und Baden-Württemberg ihre einzigartig gestalteten Anlagen. Neben den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.