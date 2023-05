Limbach-Oberfrohna: Putzen für das Wir-Gefühl - und eine saubere Stadt

Zum vierten Mal lautete am Wochenende für junge Leute in der Strumpfwirkerstadt die Devise: City Clean Up - macht euch auf die Socken, helft mit, den Schmutz in Limbach-Oberfrohna zu beseitigen. Mehr als 40 freiwillige Akteure zeigten am Sonnabend, dass ihnen das Aussehen der Straßenzüge und Plätze nicht egal ist. Mit Greifzangen, Besen, Schaufeln...