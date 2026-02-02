Limbach-Oberfrohna soll Kindergarten schließen: Entwicklungskonzept unter Protest im Stadtrat abgenickt

Chemnitz Umland
Eine im Stadtrat besprochene Analyse macht deutlich: Die Stadt hat einen Überschuss von fast 400 Kitaplätzen. Ein Grund für immer weiter steigende Kita-Kosten. Gleichzeitig sinken die Geburtenzahlen.
In der ersten Sitzung des Jahres in Limbach-Oberfrohna am Montagabend hat der Stadtrat einem richtungsweisenden Kita-Entwicklungskonzept zugestimmt. Darin wird unter anderem die Schließung des Advent-Kinderhauses in der Bergstraße empfohlen.
