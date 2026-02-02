MENÜ
  • Limbach-Oberfrohna soll Kindergarten schließen: Entwicklungskonzept unter Protest im Stadtrat abgenickt

Protestierende vor dem Hippodrom in Limbach-Oberfrohna. Bild: Andreas Seidel
Protestierende vor dem Hippodrom in Limbach-Oberfrohna. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz Umland
Limbach-Oberfrohna soll Kindergarten schließen: Entwicklungskonzept unter Protest im Stadtrat abgenickt
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Eine im Stadtrat besprochene Analyse macht deutlich: Die Stadt hat einen Überschuss von fast 400 Kitaplätzen. Ein Grund für immer weiter steigende Kita-Kosten. Gleichzeitig sinken die Geburtenzahlen.

In der ersten Sitzung des Jahres in Limbach-Oberfrohna am Montagabend hat der Stadtrat einem richtungsweisenden Kita-Entwicklungskonzept zugestimmt. Darin wird unter anderem die Schließung des Advent-Kinderhauses in der Bergstraße empfohlen.
