Reaktionen zur drohenden Kita-Schließung in Limbach-Oberfrohna: „Da denkt man, es geht um ein Horrorhaus“

Geht es um Kindergärten, wird es oft emotional. Doch der drastische Geburtenrückgang lässt sich nicht von der Hand weisen. Das sagen die Kitaleiterin, Eltern und der Stadtrat zur geplanten Schließung des Advent-Kinderhauses.

Bei Minusgraden stehen circa 100 Eltern mit gebastelten Schildern vor dem Hippodrom in Limbach-Oberfrohna. Ihre Kinder spielen im Schnee. Als die Kommunalpolitiker zum Stadtrat ankommen, bilden sie Spalier. Sie wollen, dass das Advent-Kinderhaus in der Bergstraße bleibt.