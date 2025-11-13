Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Limbach-Oberfrohna weitet seine Tempo-30-Zonen aus.
Limbach-Oberfrohna weitet seine Tempo-30-Zonen aus.
Limbach-Oberfrohna: Stadt führt Tempo 30 auf zehn neuen Straßen ein
Von Julia Grunwald
Rund um die Horst-Strohbach-Straße müssen Autofahrer künftig ihr Tempo drosseln. Das hat vor allem Sicherheitsgründe und soll den Radverkehr vor Ort unterstützen.

Limbach-Oberfrohna bekommt eine neue Tempo-30-Zone. Darauf hat sich der Stadtrat in seiner vergangenen Sitzung geeinigt. Zukünftig müssen Autofahrer in der Horst-Strohbach-Straße und den angrenzenden Nebenstraßen langsamer fahren. Von der neuen Tempobegrenzung sind auch Industriestraße, Bauhofstraße, Heinrichstraße, Werkgasse, Neue Straße,...
