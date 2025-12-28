MENÜ
  • Limbach-Oberfrohna: Tierpark bleibt für drei Tage geschlossen

Tiere bestaunen geht in Limbach-Oberfrohna erst ab Januar wieder. Bild: Steffi Hofmann/Archiv
Chemnitz Umland
Limbach-Oberfrohna: Tierpark bleibt für drei Tage geschlossen
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer einen Besuch im Amerika-Tierpark plant, muss sich bis 2026 gedulden.

Viele Familien haben gerade frei. Die Schule pausiert noch bis zum 5. Januar und zwischen den Jahren ist Familienzeit. Wer nun allerdings einen Ausflug in den Amerika-Tierpark in Limbach-Oberfrohna in den kommenden Tagen geplant hat, muss sich gedulden. Die Einrichtung bleibt am 29., 30. und 31. Dezember – also bis Ende des Jahres – für...
