Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Limbach-Oberfrohna: Vitalo Aktiv- und Gesundheitsmesse öffnet am Wochenende ihre Türen

Am Wochenende dreht sich in Limbach-Oberfrohna einiges um Gesundheit und Wellness.
Am Wochenende dreht sich in Limbach-Oberfrohna einiges um Gesundheit und Wellness. Bild: Symbolfoto: Sina Schuldt/dpa
Am Wochenende dreht sich in Limbach-Oberfrohna einiges um Gesundheit und Wellness.
Am Wochenende dreht sich in Limbach-Oberfrohna einiges um Gesundheit und Wellness. Bild: Symbolfoto: Sina Schuldt/dpa
Chemnitz Umland
Limbach-Oberfrohna: Vitalo Aktiv- und Gesundheitsmesse öffnet am Wochenende ihre Türen
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Aktiv- und Gesundheitsmesse kann am 13. September

Limbach-Oberfrohna.

Die Vitalo-Messe öffnet am 13. und 14. September ihre Türen in der Stadthalle an der Jägerstraße 2 in Limbach-Oberfrohna. Die Schau beschäftigt sich mit Themen wie Ernährung, Gesundheit, Kosmetik, Wellness, Fitness und Entspannung. Laut Veranstalter können sich Gäste über Firmen informieren sowie Produkte kennenlernen. Es werden Ernährungskonzepte, Fitnessmethoden und Wellnessangebote vorgestellt. Durch die Palette an Ausstellern können neue Fitnessfans sowie erfahrene Sportler laut Organisatoren interessante Themen und Produkte entdecken. (reu)

Service: Die Messe öffnet am 13. September von 10 bis 18 Uhr. Am 14. September ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 5 Euro, für Gäste bis 13 Jahre 2,50 Euro.

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.06.2025
2 min.
Gesundheitsmesse in Limbach-Oberfrohna kehrt nach vier Jahren zurück
Jana Schreiber (links) und Josi Cramer organisieren eine Gesundheitsmesse in Limbach.
Drei erfolgreiche Auflagen konnte die „VitaLO“ feiern. Mit Corona kam das Aus für die Gesundheitsmesse. Eine Limbach-Oberfrohnaerin organisiert die Messe nun erneut. In der Stadt ist sie keine Unbekannte.
Julia Grunwald
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
12.09.2025
2 min.
Limbach-Oberfrohna: Weitere Sperrungen am Johannisplatz
Am Johannisplatz in Limbach-Oberfrohna stehen weitere Sperrungen an.
Ab 15. September wird die Bachstraße zur Sackgasse, die aus beiden Richtungen befahren werden kann. Alle Geschäfte, Lokale und Grundstücke sollen aber erreichbar bleiben, versichert die Stadtverwaltung.
Michael Brandenburg
13:23 Uhr
1 min.
EU-Kommission muss sich neuen Misstrauensanträgen stellen
Erst im Juli überstand die Kommission das erste Misstrauensvotum seit mehr als zehn Jahren. (Archivbild)
Die EU-Kommission von Ursula von der Leyen muss sich Anfang Oktober im Europäischen Parlament der Abstimmung über zwei Misstrauensanträge stellen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur...
13:26 Uhr
1 min.
Fußball-Vogtland-Cup: Die Talente von Merkur Oelsnitz fordern Bayern München
 1 Bilder
Gegen Bayern München kämpfen hier die Oelsnitzer Finley Meinel, Noah Simmler, Levi Macal und John Wurzer (dunkle Trikots von links).
Beim Turnier des VFC Plauen für unter Elfjährige haben die jungen Kicker am Samstag zwar lediglich den letzten Rang belegt. Aber nur zwei Niederlagen waren deutlich.
Thomas Gräf
Mehr Artikel