Limbach-Oberfrohna: Vitalo Aktiv- und Gesundheitsmesse öffnet am Wochenende ihre Türen

Eine Aktiv- und Gesundheitsmesse kann am 13. September

Limbach-Oberfrohna.

Die Vitalo-Messe öffnet am 13. und 14. September ihre Türen in der Stadthalle an der Jägerstraße 2 in Limbach-Oberfrohna. Die Schau beschäftigt sich mit Themen wie Ernährung, Gesundheit, Kosmetik, Wellness, Fitness und Entspannung. Laut Veranstalter können sich Gäste über Firmen informieren sowie Produkte kennenlernen. Es werden Ernährungskonzepte, Fitnessmethoden und Wellnessangebote vorgestellt. Durch die Palette an Ausstellern können neue Fitnessfans sowie erfahrene Sportler laut Organisatoren interessante Themen und Produkte entdecken. (reu)