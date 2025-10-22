Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Limbach-Oberfrohnaer legen Zehntausende Kilometer per Fahrrad zurück

Limbach-Oberfrohna feierte in diesem Jahr eine erfolgreiche Premiere beim Stadtradeln.
Limbach-Oberfrohna feierte in diesem Jahr eine erfolgreiche Premiere beim Stadtradeln. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Limbach-Oberfrohna feierte in diesem Jahr eine erfolgreiche Premiere beim Stadtradeln. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Limbach-Oberfrohna feierte in diesem Jahr eine erfolgreiche Premiere beim Stadtradeln. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Chemnitz Umland
Limbach-Oberfrohnaer legen Zehntausende Kilometer per Fahrrad zurück
Redakteur
Von Julia Grunwald
Bei der Premiere ihrer Stadtradeln-Teilnahme schaffte es die Stadt auf Platz 6 der sächsischen Kommunen. Damit wurde nicht nur CO2 gespart. Die Aktion könnte auch Verbesserungen in der Stadt anstoßen.

1,8-mal um die Erde oder 3,6 Reisen vom Nord- bis zum Südpol. Diese Strecke haben die Limbach-Oberfrohnaer beim Stadtradeln zurückgelegt. Zum ersten Mal war die Stadt bei der Aktion dabei. Vom 1. bis 21. September hatten Einwohner, Schulen, Vereine und die Stadtverwaltung die Challenge, so oft wie möglich Fahrrad zu fahren und dabei Kilometer...
