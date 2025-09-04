Lkw verliert Reifen auf A 72: Unfall mit zwei Verletzten bei Niederfrohna

Ein Reifenplatzer sorgte auf der A 72 für Chaos. Kurz nach Niederfrohna kam es am Donnerstag zu einem Unfall mit Folgen.

Kleine Ursache, große Wirkung: Auf der A 72 zwischen Chemnitz und Leipzig hat sich am Donnerstagmittag ein Unfall ereignet. Laut Polizei hatte kurz nach 11 Uhr nach der Anschlussstelle Niederfrohna in Richtung Leipzig ein Lkw einen Reifenplatzer. Dabei rollte die Reifenkarkasse auf den linken Fahrstreifen. Eine nachfolgende Seat-Fahrerin (28)... Kleine Ursache, große Wirkung: Auf der A 72 zwischen Chemnitz und Leipzig hat sich am Donnerstagmittag ein Unfall ereignet. Laut Polizei hatte kurz nach 11 Uhr nach der Anschlussstelle Niederfrohna in Richtung Leipzig ein Lkw einen Reifenplatzer. Dabei rollte die Reifenkarkasse auf den linken Fahrstreifen. Eine nachfolgende Seat-Fahrerin (28)...