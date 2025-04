Luftangriffe auf Chemnitz: Die Geschichte eines getöteten Arztes, der helfen wollte

Nicht nur am 5. März 1945 fielen Bomben auf die Stadt. Auch schon Wochen vorher wurde Chemnitz Ziel eines Luftangriffs. Hunderte starben. Einer von ihnen war der Chirurg Philipp Alicke.

Es ist wenige Wochen her, da jährten sich die Luftangriffe auf Chemnitz zum 80. Mal. Im Mittelpunkt des Gedenkens stehen in der Regel die Ereignisse des 5. März 1945. Bei den Angriffen vom 14. Februar 1945, die nur selten in der Öffentlichkeit Beachtung finden, aber wegen eines Bombenfundes in der vergangenen Woche dann doch immer mal wieder...