Luftangriffe auf Dresden retteten ihr das Leben: Renate Aris wird 90

Sie ist eine der letzten Zeitzeuginnen in Sachsen: Anlässlich ihres 90. Geburtstags durfte sich Renate Aris ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Zu Chemnitz fand sie überraschende Worte.

Und das alles „für so ‘ne Alte“. Mit dem großen Bahnhof, der ihr bereitet wurde, kokettierte Renate Aris. So, als wäre ihr Leben kein besonderes und der 90. nur ein x-beliebiger Ehrentag. Dabei hat sie so viel zu erzählen, wie kaum ein anderer Mensch. Schlimmes und Schönes, Trauriges und Hoffnungsvolles.