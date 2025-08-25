Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Luftangriffe auf Dresden retteten ihr das Leben: Renate Aris wird 90

Im Beisein von OB Sven Schulze durfte sich Renate Aris ins Goldene Buch der Stadt eintragen.
Im Beisein von OB Sven Schulze durfte sich Renate Aris ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Bild: A. Seidel
Im Beisein von OB Sven Schulze durfte sich Renate Aris ins Goldene Buch der Stadt eintragen.
Im Beisein von OB Sven Schulze durfte sich Renate Aris ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Bild: A. Seidel
Chemnitz
Luftangriffe auf Dresden retteten ihr das Leben: Renate Aris wird 90
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sie ist eine der letzten Zeitzeuginnen in Sachsen: Anlässlich ihres 90. Geburtstags durfte sich Renate Aris ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Zu Chemnitz fand sie überraschende Worte.

Und das alles „für so ‘ne Alte“. Mit dem großen Bahnhof, der ihr bereitet wurde, kokettierte Renate Aris. So, als wäre ihr Leben kein besonderes und der 90. nur ein x-beliebiger Ehrentag. Dabei hat sie so viel zu erzählen, wie kaum ein anderer Mensch. Schlimmes und Schönes, Trauriges und Hoffnungsvolles.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
25.08.2025
2 min.
Holocaust-Überlebende Renate Aris wird 90
Eine der letzten Holocaust-Überlebenden in Sachsen: Die gebürtige Dresdnerin Renate Aris an ihrem 90. Geburtstag.
Der Zweite Weltkrieg liegt 80 Jahre zurück und die Zeitzeugen werden rar. Eine der letzten Holocaust-Überlebenden in Sachsen ist Renate Aris. In Chemnitz feiert sie ihren Geburtstag.
13:14 Uhr
3 min.
Automesse IAA wird größer - Mehr chinesische Aussteller
Die Autoindustrie will bei der bevorstehenden Messe IAA in München ein Signal der Zuversicht senden, wie VDA-Geschäftsführer Jürgen Mindel sagt.
Die IAA in München ist die wichtigste Bühne der bedrängten deutschen Autohersteller auf heimatlichem Boden. Die chinesischen Herausforderer wollen in die Offensive gehen. Ein prominenter Name fehlt.
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
26.08.2025
9 min.
Scheidender Chemnitzer Baubürgermeister: Warum machen Sie wirklich Schluss, Herr Stötzer?
Michael Stötzer schätzt besonders jene Bauprojekte, die von den Chemnitzern angenommen werden. Hier steht er am Viadukt in Rabenstein, das während seiner Amtszeit saniert wurde.
Seit der Wende gestaltet Michael Stötzer in verschiedenen Positionen Chemnitz mit, zuletzt zehn Jahre als Baubürgermeister. Er hat Kitas und Schulen sanieren lassen, musste zuletzt aber mehrere Groß-Vorhaben beerdigen. Hier spricht er über Bürger-Kritik am Rathaus, Rückschläge und seine Zukunft.
Benjamin Lummer
13:15 Uhr
1 min.
„Storch im Anflug“: Messe für werdende Eltern in Döbeln
Die Veranstalter von „Storch im Anflug“ bringen zur fünften Auflage ihr Maskottchen mit.
Freiberufliche Hebammen unterstützen junge Familien auf der Messe „Storch im Anflug“ in Döbeln.
Marion Gründler
Mehr Artikel