Mann attackiert Kontrolleure in Chemnitzer Straßenbahn

Chemnitz
Am Mittwochmittag kam es in einer Straßenbahn auf der Annaberger Straße in Chemnitz zu einem gewalttätigen Zwischenfall. Zwei Personen werden verletzt.
Ein 27-jähriger Fahrgast wurde bei einer Fahrscheinkontrolle in der Straßenbahn auf der Annaberger Straße kontrolliert. Statt ein Ticket vorzuzeigen, schlug er einem 23-jährigen Kontrolleur unvermittelt ins Gesicht und verletzte eine 39-jährige Sicherheitsmitarbeiterin mit einem Kopfstoß sowie einem Schlag. An der Haltestelle...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.