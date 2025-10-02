Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Mann attackiert Kontrolleure in Chemnitzer Straßenbahn

Die Polizei nahm den aggressiven Mann fest.
Die Polizei nahm den aggressiven Mann fest. Bild: Soeren Stache/dpa/Archiv
Die Polizei nahm den aggressiven Mann fest.
Die Polizei nahm den aggressiven Mann fest. Bild: Soeren Stache/dpa/Archiv
Chemnitz
Mann attackiert Kontrolleure in Chemnitzer Straßenbahn
Von Oleksandra Patlai
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Mittwochmittag kam es in einer Straßenbahn auf der Annaberger Straße in Chemnitz zu einem gewalttätigen Zwischenfall. Zwei Personen werden verletzt.

Ein 27-jähriger Fahrgast wurde bei einer Fahrscheinkontrolle in der Straßenbahn auf der Annaberger Straße kontrolliert. Statt ein Ticket vorzuzeigen, schlug er einem 23-jährigen Kontrolleur unvermittelt ins Gesicht und verletzte eine 39-jährige Sicherheitsmitarbeiterin mit einem Kopfstoß sowie einem Schlag. An der Haltestelle...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
21.09.2025
1 min.
Chemnitz: Offenbar verwirrter Mann hält Polizei in Atem
Der Mann griff die Polizei unvermittelt an.
Der Täter wurde in eine Spezialklinik eingeliefert.
Jens Kassner
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
24.09.2025
1 min.
Tötungsdelikt in Chemnitz: Frau stirbt nach schweren Verletzungen im Krankenhaus
In diesem Block an der Theaterstraße, nahe Getreidemarkt, ist eine Frau schwer verletzt worden.
Am Mittwochmorgen hat ein Zeuge den Notruf gewählt, weil eine Frau in einem Mehrfamilienhaus schwer verletzt wurde. Die Polizei ermittelt gegen den Ehemann.
Jana Peters
Mehr Artikel