Mann mit mehreren Stichen in Chemnitzer Innenstadt verletzt

Ein 43-Jähriger musste mit mehreren Stichverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei fahndet nach mehreren Männern

Im Stadthallenpark haben sich am frühen Dienstagnachmittag gegen 13.20 Uhr wahrscheinlich mehrere Männer gestritten. In der Folge muss der Streit eskaliert sein und ein 43 Jahre alter Mann wurde mit mehreren Stichen verletzt. Das bestätigt die Polizei. Laut ihren Informationen soll aber nur einer der Beteiligten zugestochen haben. Augenzeugen...