  • Mann mit mehreren Stichen in Chemnitzer Innenstadt verletzt

Rettungskräfte und Polizei wurden am Dienstag gegen 13.20 Uhr an den Wall in der Innenstadt gerufen.
Rettungskräfte und Polizei wurden am Dienstag gegen 13.20 Uhr an den Wall in der Innenstadt gerufen. Bild: Harry Haertel
Chemnitz
Mann mit mehreren Stichen in Chemnitzer Innenstadt verletzt
Redakteur
Von Jana Peters
Ein 43-Jähriger musste mit mehreren Stichverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei fahndet nach mehreren Männern

Im Stadthallenpark haben sich am frühen Dienstagnachmittag gegen 13.20 Uhr wahrscheinlich mehrere Männer gestritten. In der Folge muss der Streit eskaliert sein und ein 43 Jahre alter Mann wurde mit mehreren Stichen verletzt. Das bestätigt die Polizei. Laut ihren Informationen soll aber nur einer der Beteiligten zugestochen haben. Augenzeugen...
