Mann soll sich an Schulgelände in Chemnitz entblößt haben

Kinder beobachteten den Unbekannten am Zaun. Am Tag darauf gab es einen weiteren verdächtigen Vorfall. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Zu einem Fall von Exhibitionismus an einer Grundschule im Stadtteil Kapellenberg ermittelt die Chemnitzer Polizei. Nach ihren Angaben hatte sich am Montag gegen 14 Uhr ein unbekannter älterer Mann am Zaun des Schulgeländes an der Haydnstraße aufgehalten. Aussagen von Kindern zufolge soll er sich entblößt haben. Am nächsten Tag gegen 15 Uhr...