„Mega schön“: So finden die Badegäste das neue Freibad Bernsdorf in Chemnitz

Fünf Sommer lang konnte man in Bernsdorf nicht baden gehen. Seit dem Wochenende ist das wieder möglich. Wie kommt das neue Freibad bei den Besuchern an?

Samstag: der erste reguläre Öffnungstag des wiedereröffneten Freibades in Bernsdorf. Die Luft ist am Mittag 25 Grad warm. Im Wasser sind es 23, aber die Schwimmer schätzen es wärmer. So langsam wird die Liegewiese voller. Als Erstes sind die Schattenplätze unter den alten, großen Bäumen belegt. Die Sonne scheint vom blauen Himmel....