  • Mehr als doppelt so teuer wie bisher: Burgstädt bittet Hundebesitzer zur Kasse

Den Hunden dürfte es egal sein, den Herrchen und Frauchen eher nicht – Burgstädt hebt die Hundesteuer an.
Chemnitz Umland
Mehr als doppelt so teuer wie bisher: Burgstädt bittet Hundebesitzer zur Kasse
Redakteur
Von Denise Märkisch
Es ist beschlossen: Hundehalter in Burgstädt müssen bald deutlich tiefer in die Tasche greifen. Das Ziel ist dabei klar.

Aktuell gibt es in Burgstädt rund 700 Hunde. Die meisten Hundehalter haben nur einen Vierbeiner zu Hause. Der kostete in den vergangenen Jahrzehnten 42 Euro Hundesteuer pro Jahr. 2026 wird sich das ändern. 100 Euro wird dann der erste Hund pro Jahr kosten. In vielen anderen Kommunen ist es billiger. Es gibt aber auch Städte und Gemeinden...
