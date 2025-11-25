Mehr regionale Frischware und breitere Gänge: Aldi in Chemnitz öffnet am Samstag nach Sanierung

Acht Monate lang wurde der Aldi an der Zschopauer Straße umgebaut und vergrößert. Bei der Neueröffnung kooperiert der Discounter mit einer Chemnitzer Bäckerei.

Am Samstag um 7 Uhr öffnet Aldi seinen Markt an der Zschopauer Straße 244 wieder für Kunden. Seit März wurde die Filiale nach dem neuen Filialkonzept umgestaltet und die Verkaufsfläche von 695 auf 800 Quadratmeter vergrößert, wodurch breitere Gänge möglich sind. „Der Fokus der neuen Märkte liegt vor allem auf einer hellen und...