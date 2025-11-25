Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Mehr regionale Frischware und breitere Gänge: Aldi in Chemnitz öffnet am Samstag nach Sanierung

Aldi Nord modernisiert gerade sein Filialnetz.
Aldi Nord modernisiert gerade sein Filialnetz. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Aldi Nord modernisiert gerade sein Filialnetz.
Aldi Nord modernisiert gerade sein Filialnetz. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Chemnitz
Mehr regionale Frischware und breitere Gänge: Aldi in Chemnitz öffnet am Samstag nach Sanierung
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Acht Monate lang wurde der Aldi an der Zschopauer Straße umgebaut und vergrößert. Bei der Neueröffnung kooperiert der Discounter mit einer Chemnitzer Bäckerei.

Am Samstag um 7 Uhr öffnet Aldi seinen Markt an der Zschopauer Straße 244 wieder für Kunden. Seit März wurde die Filiale nach dem neuen Filialkonzept umgestaltet und die Verkaufsfläche von 695 auf 800 Quadratmeter vergrößert, wodurch breitere Gänge möglich sind. „Der Fokus der neuen Märkte liegt vor allem auf einer hellen und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.11.2025
3 min.
Lichterfahrt im Erzgebirge: Wo am Wochenende die geschmückten Brummis zu sehen sind
Beleuchtete Lkw sind das Markenzeichen der Lichterfahrten, die es seit 2021 gibt.
67 weihnachtlich beleuchtete Fahrzeuge, hauptsächlich Trucks, sollen bei der Lichterfahrt durchs Erzgebirge rollen. Wichtig für die Besucher: Es gelten zwischenzeitlich Straßensperrungen.
Katrin Kablau
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
01.11.2025
4 min.
Lidl, Aldi, Edeka & Co.: Diese Preistricksereien sorgen für Ärger
Verbraucherschützer klagen über aus ihrer Sicht irreführende Rabattangaben in Prospekten bei Lidl, Aldi, Edeka und Netto.
Verbraucherschützer klagen über häufige Preistricksereien bei Rabattangaben in Werbeprospekten. Gegen den Discounter Lidl gehen sie deshalb gerade juristisch vor. Aber auch Aldi, Edeka und Netto sind deshalb schon verklagt worden.
Jürgen Becker
01.09.2025
1 min.
Nach Umbauphase: Aldi-Markt in Freiberg eröffnet neu
Der Aldi-Markt an der Olbernhauer Straße in Freiberg.
Nach umfangreichen Modernisierungen geht der Discounter an der Olbernhauer Straße energetisch neue Wege.
Wieland Josch
22:42 Uhr
2 min.
Nigeria: 24 verschleppte Mädchen wieder in Freiheit
Viele Kinder bleiben weiterhin in Gefangenschaft. (Archivbild)
Mehrere Massenentführungen haben in der vergangenen Woche das westafrikanische Land erschüttert. Nun konnten 24 Mädchen befreit werden. Mehr als 250 Kinder sind jedoch weiterhin in Gefangenschaft.
22:48 Uhr
4 min.
Coup bei City - Leverkusen düpiert Guardiolas Rotationself
Leverkusens Alejeandro Grimaldo jubelt nach seinem Treffer zum 1:0.
Das erste Mal treffen Bayer Leverkusen und Manchester City aufeinander. Während Pep Guardiola Haaland und Co. zunächst schont, nutzt die Werkself ihre Chance eiskalt und zeigt dann echten Kampfgeist.
Jana Glose, dpa
Mehr Artikel