Aue
In Bad Schlema will Aldi eine neue Filiale errichten. Schon in Kürze sollen die Bauarbeiten starten. Jetzt haben Stadtverwaltung und Unternehmen neue Details veröffentlicht, was Kunden in dem Markt erwartet.
Der Neubau eines Aldi-Marktes an der Auer Straße (B 169) in Bad Schlema rückt näher. Die Baugenehmigung liege vor, somit könnten in Kürze die Arbeiten starten, wie die Stadtverwaltung berichtet. Anfang Mai soll es laut Discounter-Kette so weit sein.
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