Mehr Sicherheit, weniger Baumängel: So lange soll die Chemnitzer Synagoge noch Baustelle bleiben

Immer wieder musste an der Synagoge gebaut werden. Seit zwei Jahren ist die Gemeinde ausgezogen, um Platz für umfangreiche Arbeiten zu machen. Diese sieht die Gemeinde-Vorsitzende mit gemischten Gefühlen.

Das Gerüst an der Synagoge scheint fast zum Ensemble zu gehören. Schon kurz nach der Eröffnung des Gotteshauses mit Gemeindezentrum an der Stollberger Straße 2002 tauchten erste Mängel auf. Immer wieder gab es Bauarbeiten. Zuletzt wurde das Glasdach erneuert. Es war ohne Neigung gebaut worden. „Wir hatten Wasser ohne Ende in den Räumen“,... Das Gerüst an der Synagoge scheint fast zum Ensemble zu gehören. Schon kurz nach der Eröffnung des Gotteshauses mit Gemeindezentrum an der Stollberger Straße 2002 tauchten erste Mängel auf. Immer wieder gab es Bauarbeiten. Zuletzt wurde das Glasdach erneuert. Es war ohne Neigung gebaut worden. „Wir hatten Wasser ohne Ende in den Räumen“,...