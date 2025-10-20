Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben

Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?

Der Chemnitzer Ratskeller zählt nicht nur zu den bekanntesten Lokalen der Stadt, sondern auch zu ihren Sorgenkindern. Seit Jahren ist die traditionsreiche gastronomische Einrichtung in den Kellergewölben des Neuen Rathauses am Neumarkt geschlossen. Der Grund: umfangreiche Modernisierungsarbeiten, unter anderem beim Brandschutz.