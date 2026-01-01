MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Mehrere Vorfälle in Chemnitz in der Silvesternacht – 13-Jähriger schwer verletzt

Viele Chemnitzer hatten sich um Mitternacht auf dem Markt versammelt.
Viele Chemnitzer hatten sich um Mitternacht auf dem Markt versammelt. Bild: Harry Haertel
Viele Chemnitzer hatten sich um Mitternacht auf dem Markt versammelt.
Viele Chemnitzer hatten sich um Mitternacht auf dem Markt versammelt. Bild: Harry Haertel
Update
Chemnitz
Mehrere Vorfälle in Chemnitz in der Silvesternacht – 13-Jähriger schwer verletzt
Redakteur
Von Jens Kassner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Nacht des Jahreswechsels verlief relativ ruhig. Dennoch musste die Polizei mehrfach zu Einsätzen ausrücken.

Die Polizei war in Chemnitz, unterstützt durch Einheiten der sächsischen Bereitschaftspolizei im Einsatz. Zwischen 18 Uhr am Silvesterabend bis 7 Uhr am Neujahrstag wurden die Einsatzkräfte im gesamten Gebiet zu etwa 45 silvestertypischen Einsätzen gerufen, welche im Zusammenhang mit Pyrotechnik und den Feierlichkeiten zum Jahreswechsel...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:01 Uhr
4 min.
„Lieber die Ruhe in Schöneck anstatt Bürgerkrieg in Berlin“: So gefragt ist der Ski- und Rodelspaß zum Jahreswechsel im Vogtland
Carina und Felix Wünsche aus Tiefenbrunn nutzten mit ihren Kindern Fynn (links) und Nils (rechts) die Winterbedingungen in der Skiwelt Schöneck.
Am Silvestertag öffnete die Skiwelt Schöneck die Pisten am Zauberteppich. Viele nutzten die Möglichkeit zum Rodeln oder Skifahren. In wenigen Tagen soll auch der Sessellift in Betrieb gehen.
Christian Schubert
09:30 Uhr
2 min.
Silvesternacht im Landkreis Zwickau: Ein Schuppenbrand und mehrere Verletzte
Update
Farbenfroh wurde das neue Jahr kurz nach Mitternacht in Hohenstein-Ernstthal begrüßt. Es gab im Landkreis aber auch Verletzte durch Feuerwerk.
In der Nacht zum Neujahrstag ist es in Westsachsen nach einer ersten Bilanz zu mehreren Vorfällen gekommen. Ein Schuppen in Kirchberg brannte komplett ab. Dazu kamen mehrere Unfälle und Verletzte durch Feuerwerk.
Elsa Middeke
07:00 Uhr
3 min.
Chemnitzer Retter vor Silvester in Alarmbereitschaft: Böller, Alkohol – und dazu noch Schnee und Eis?
Zum Jahreswechsel in Chemnitz bereiten sich Einsatzkräfte auf eine womöglich arbeitsreiche Nacht vor.
Der Start ins Jahr 2026 könnte es in sich haben. Worauf sich Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei zum Jahreswechsel in Chemnitz einstellen.
Michael Müller
13:21 Uhr
3 min.
„Schade“: Einziges zentrales Feuerwerk im Vogtland nur mäßig besucht
Etwa 100 Ellefelder kamen zum zentralen Feuerwerk.
Zwölf Minuten hat Profi-Pyrotechniker Dominic Schmutzler zum Jahreswechsel am Ellefelder Sportplatz alle Register gezogen. Dennoch bleibt eine Fortsetzung äußerst unwahrscheinlich.
Sylvia Dienel
12:53 Uhr
5 min.
Inferno bei Silvesterparty: Dutzende Tote in der Schweiz
Hunderte Menschen hatten in der Bar den Jahreswechsel gefeiert.
Im Schweizer Nobel-Skiort Crans-Montana endet eine Silvesterparty im Inferno. Viele Fragen sind offen, etwa, ob Ausländer unter den Opfern sind. In einer Sache sind sich die Behörden gleich sicher.
Christiane Oelrich, dpa
31.12.2025
1 min.
Deutlich unter Wunschpreis: Wohnhaus im Vogtland verkauft
Das kommunale Wohnhaus Ringweg 4 in Posseck ist für 62.000 Euro an einen Münchner verkauft worden.
Der Gemeinderat Triebel hat mehrheitlich entschieden, das Gebäude Ringweg 4 in Posseck zu veräußern - für 30 Prozent weniger als beschlossen.
Ronny Hager
Mehr Artikel