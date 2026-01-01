Mehrere Vorfälle in Chemnitz in der Silvesternacht – 13-Jähriger schwer verletzt

Die Nacht des Jahreswechsels verlief relativ ruhig. Dennoch musste die Polizei mehrfach zu Einsätzen ausrücken.

Die Polizei war in Chemnitz, unterstützt durch Einheiten der sächsischen Bereitschaftspolizei im Einsatz. Zwischen 18 Uhr am Silvesterabend bis 7 Uhr am Neujahrstag wurden die Einsatzkräfte im gesamten Gebiet zu etwa 45 silvestertypischen Einsätzen gerufen, welche im Zusammenhang mit Pyrotechnik und den Feierlichkeiten zum Jahreswechsel...