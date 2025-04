„Meine Lehrjahre im Raum Chemnitz“: Komponist spricht über seinen Weg zur Musik

Der Chemnitzer Musikverein lädt für den 5. Mai zu einer Veranstaltung in die Musikschule ein. Zu Gast ist Professor Reinhardt Pfundt.

Chemnitz.

Über seine „Lehrjahre im Raum Chemnitz als Impulse für mein Komponieren“ spricht am Montag, 5. Mai Professor Reinhard Pfundt in Chemnitz. Der in Burgstädt geborene Komponist folgt einer Einladung des Chemnitzer Musikvereins, der zu dieser öffentlichen Veranstaltung um 18.30 Uhr in die Städtische Musikschule, Gerichtsstraße 1, einlädt. Der Eintritt ist frei. Neben seinem Vortrag über seine berufliche Entwicklung und seine Arbeit wird Pfundt Hörbeispiele am Klavier bieten. Im November 2022 weilte er in Burgstädt und erzählte der „Freien Presse“, dass er zur Stadtkirche, die in dem Jahr ihr 500-jähriges Bestehen feierte, eine besondere Beziehung habe, weil er dort seine ersten musikalischen Schritte unternahm. (gp, bj)