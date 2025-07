Meterhohes Gras in Chemnitzer Wohngebieten: „Das gab es früher nicht“

Sparkurs, Arbeitskräftemangel oder bewusster Beitrag zum Artenschutz? Immer mehr Flächen werden augenscheinlich kaum noch gemäht. Doch das kommt offenbar nicht bei allen Anwohnern gut an.

Seit fast 50 Jahren leben die Chemnitzer Karin und Rolf Illing in ihrer Wohnung an der Paul-Bertz-Straße im Stadtteil Helbersdorf. Und für nichts in der Welt würden sie dort wegziehen wollen, sagen sie. Die Umgebung grün ohne Ende, der Vermieter sei auf Zack, die Hausgemeinschaft schwer in Ordnung. „Wir hatten neulich Besuch aus München....