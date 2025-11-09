Mit gut zwei Promille in Limbach-Oberfrohna unterwegs – Unfall

Chemnitz Umland
Am Ostring sind zwei Autos zusammengestoßen. Einer der Beteiligten stand erheblich unter Alkoholeinfluss.
In Limbach-Oberfrohna hat ein erheblich angetrunkener Autofahrer am späten Samstagabend einen Verkehrsunfall verursacht. Nach Angaben der Polizei war der 52-Jährige mit seinem Skoda am Ostring unterwegs. Als er kurz nach 22 Uhr dort vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes fahren wollte, kollidierte er mit einem von rechts kommenden Opel, den er...
