Mit gut zwei Promille in Limbach-Oberfrohna unterwegs – Unfall

Am Ostring sind zwei Autos zusammengestoßen. Einer der Beteiligten stand erheblich unter Alkoholeinfluss.

In Limbach-Oberfrohna hat ein erheblich angetrunkener Autofahrer am späten Samstagabend einen Verkehrsunfall verursacht. Nach Angaben der Polizei war der 52-Jährige mit seinem Skoda am Ostring unterwegs. Als er kurz nach 22 Uhr dort vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes fahren wollte, kollidierte er mit einem von rechts kommenden Opel, den er...