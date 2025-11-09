Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Mit gut zwei Promille in Limbach-Oberfrohna unterwegs – Unfall

Die Polizei war am Samstagabend in Limbach-Oberfrohna gefragt.
Die Polizei war am Samstagabend in Limbach-Oberfrohna gefragt. Bild: Symbolbild: Marijan Murat/dpa/A.
Die Polizei war am Samstagabend in Limbach-Oberfrohna gefragt.
Die Polizei war am Samstagabend in Limbach-Oberfrohna gefragt. Bild: Symbolbild: Marijan Murat/dpa/A.
Chemnitz Umland
Mit gut zwei Promille in Limbach-Oberfrohna unterwegs – Unfall
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Ostring sind zwei Autos zusammengestoßen. Einer der Beteiligten stand erheblich unter Alkoholeinfluss.

In Limbach-Oberfrohna hat ein erheblich angetrunkener Autofahrer am späten Samstagabend einen Verkehrsunfall verursacht. Nach Angaben der Polizei war der 52-Jährige mit seinem Skoda am Ostring unterwegs. Als er kurz nach 22 Uhr dort vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes fahren wollte, kollidierte er mit einem von rechts kommenden Opel, den er...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.11.2025
1 min.
Randalierer beschädigt in Limbach-Oberfrohna mehrere Autos
Mehr als 1000 Euro Sachschaden hat ein Mann in Limbach-Oberfrohna verursacht.
Am Montag richtete der Mann mehrere Schäden im Zentrum an. Die Polizei ist nun auf der Suche nach ihm.
Julia Grunwald
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
11.11.2025
4 min.
Tschüss, du treuer W 50: Geliehenes DDR-Feuerwehr-Vehikel aus dem Erzgebirge geht in Rente
Der W 50 von Jürgen Findeklee war als Leihgabe für die Freiwillige Feuerwehr in Burkhardtsdorf seit 2007 im Einsatz.
Der Besitzer des DDR-Tanklöschfahrzeuges hatte seiner Gemeinde sein Vehikel viele Jahre ausgeliehen - nun nimmt er es zurück. Warum? Und gibt es eine Freundschaft zwischen Mensch und Maschine?
Jan Oechsner
01.11.2025
1 min.
Zwei Autos nach Unfall in Limbach abschleppreif
Bei einem Unfall in Limbach gab es auch eine Verletzte.
12.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz einer Kollision auf der Jägerstraße. Eine Verletzte musste vor Ort behandelt werden.
Christian Mathea
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
11.11.2025
3 min.
Neuer Plauener Eventkoch zieht in ehemalige Schlosserei-Werkhalle
Eventkoch Thomas Krause bringt die Werbung für sein Unternehmen an der Halle einer ehemaligen Schlosserei an der Poeppingstraße an.
Schon im Vorjahr wollte Gastronom und TV-Koch Thomas Krause im Stadtteil Chrieschwitz investieren. Doch die ursprünglichen Pläne scheiterten. Jetzt gibt es eine Alternativlösung.
Swen Uhlig
Mehr Artikel