  • Mit Mikrofon und Kamera durch Chemnitz: 18-Jähriger startet Account für Straßenbefragungen

Henri (links) befragt unter dem Pseudonym „King Chemnitz“ im Chemnitzer Zentrum Anika und Cornel zu ihrer Meinung. Bild: Elisa Leimert
Henri (links) befragt unter dem Pseudonym „King Chemnitz“ im Chemnitzer Zentrum Anika und Cornel zu ihrer Meinung. Bild: Elisa Leimert
Chemnitz
Mit Mikrofon und Kamera durch Chemnitz: 18-Jähriger startet Account für Straßenbefragungen
Von Elisa Leimert
Unter dem Pseudonym „King Chemnitz“ ist Henri aller paar Tage in der Stadt unterwegs und befragt die Chemnitzer. Ursprünglich stammt er aus Frankfurt. Durch eine Suchterkrankung kam er nach Sachsen.

Straßenbefragungen können anstrengend sein. Man muss mit Ablehnung klarkommen und darf sich nicht demotivieren lassen, wenn die fünfte Person in Folge sagt: „Nein, ich muss schnell weiter.“ Henri, der auf Instagram, Tiktok und Youtube seit kurzem als „King Chemnitz“ Videos hochlädt und innerhalb weniger Wochen über 1000 Follower...
