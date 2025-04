Johannes Riethausen will von Chemnitz nach Athen laufen. Bild: Steffi Hofmann

Johannes Riethausen will von Chemnitz nach Athen laufen. Bild: Steffi Hofmann

Chemnitz 02.04.2025

Mit nur 10 Euro am Tag in der Tasche: Student will von Chemnitz nach Athen laufen

Von Steffi Hofmann 0:00 Anhören

2500 Kilometer zu Fuß in vier Monaten mit einem schmalen Budget: Johannes Riethausen hat einen Plan. Der soll auch einen guten Zweck erfüllen. Die Temperaturen kratzen nachts noch am Gefrierpunkt. Nur die Harten haben da Lust auf zelten. Johannes Riethausen muss so einer sein, denn er ist am Dienstagvormittag mit einem 15 Kilo-Rucksack samt Zelt auf eine dreitägige Tour gestartet. Sie geht erstmal nur nach Augustusburg und Marienberg und soll der Probelauf für etwas ganz Großes sein:

