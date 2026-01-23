Mitarbeiter des Chemnitzer Congress-Hotels erzählen: „Das Haus war unser Leben“

Die Nachricht von der Schließung des mehr als 50 Jahre alten Hotels in der Chemnitzer Innenstadt war ein Schock. Rund 40 Mitarbeiter und weitere Menschen werden höchstwahrscheinlich ihren Job verlieren. Das sind ein paar ihrer Geschichten.

Heike Pilz ist offenbar so etwas wie eine Instanz im Congress-Hotel. Als sie anfängt zu erzählen, stehen viele jüngere Kolleginnen und Kollegen um sie herum. Die heute 61-Jährige fing 1980 ihre Ausbildung zur Köchin an. Damals war das Hochhaus mit 26 Etagen noch das Interhotel „Kongreß" und Chemnitz hieß Karl-Marx-Stadt. Als Heike Pilz...