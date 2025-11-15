Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Modellbahnclub Chemnitz-Rottluff zeigt Kulturhauptstadt en miniature

Chemnitz
Modellbahnclub Chemnitz-Rottluff zeigt Kulturhauptstadt en miniature
Galina Pönitz
Auf der 70 Quadratmeter großen Clubanlage lassen sich die Stadthalle, die Küchwaldbühne, das Kosmonautenzentrum und vieles mehr finden.

Chemnitz.

Der Modellbahnclub Chemnitz-Rottluff zeigt im Domizil an der Blankenauer Straße 61 auf einer 70 Quadratmeter großen Clubanlage H0 die Kulturhauptstadt en miniature. Die Stadthalle, das Archäologiemuseum, die Küchwaldbühne und das Kosmonautenzentrum sind beispielsweise zu entdecken. Vereinsmitglied Peter Knoche (im Bild) legt Hand an den Anlagenbereich, der das Ballonfest darstellen soll. Der Verein ist von Nachwuchssorgen geplagt. Waren es einst 30 Mitglieder, mit denen in den 1980er-Jahren gestartet wurde, so gibt es heute noch 15. Nur eine Handvoll ist aktiv. Der Verein braucht Modellbauer, oder solche die es werden wollen, um neue Landschaften zu erschaffen. Und auch, um sie Interessierten zu präsentieren. (gp/effi/lk)

