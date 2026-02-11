MENÜ
  • Mönche aus dem indischen Ladakh gestalten Sandbild in Chemnitzer Turnhalle

Mandalas sind diese Woche in Chemnitz ein Thema. Bild: Eckhard Sommer/Archiv
Chemnitz
Mönche aus dem indischen Ladakh gestalten Sandbild in Chemnitzer Turnhalle
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Chemnitz wird Schauplatz eines besonderen Ereignisses: Mönche aus Ladakh gestalten ein Sandmandala. Tägliche Meditationen begleiten die Entstehung. Lama Konchok Samten gibt spannende Einblicke.

Buddhistische Mönche aus dem nordindischen Ladakh präsentieren bis 13. Februar in Chemnitz ihre „Frieden-Sand-Mandala-Tour 2026“. In der Turnhalle der DPFA-Regenbogen-Schulen, Emilienstraße 48-50, entsteht ein großformatiges Mandala aus farbigem Sand. Die Abschlusszeremonie mit der Auflösung des Mandalas erfolgt am 13. Februar, 15 Uhr....
