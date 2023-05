"Motor an, Hirn aus": Stockcar-Rennen lockt 2000 Besucher nach Chemnitz

Rund 2000 Besucher, auch viele Familien, sahen sich am Himmelfahrtstag ein Autorennen am Chemnitz-Center an. Um Schnelligkeit ging es dabei eher nur am Rande.

