Müllchaos an Altkleidercontainern in Limbach-Oberfrohna: Erster Anbieter zieht Reißleine

Chemnitz Umland
Die illegalen Ablagerungen halten seit Monaten an. Mit finanziellen Anreizen will die Stadt gegensteuern. Bürgermeister Volkmann spricht von einer „Schande“. Ein Anbieter hat sich nun zurückgezogen.
Mehrere Monate halten die Zustände rund um die Altkleidercontainer in Limbach-Oberfrohna bereits an. Regelmäßig kommt es an den Container zu illegalen Müllablagerungen. Verschmutzte Kleidung, Restabfälle, Sperrmüll und sogar Tierkadaver wurden bereits an den Containern gefunden. „Das ist eine Schande und keine Bagatelle“, kommentierte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.