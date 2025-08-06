Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Müllchaos an Altkleidercontainern in Limbach-Oberfrohna: Erster Anbieter zieht Reißleine

Seit Monaten kommt es an den Altkleidercontainern in Limbach-Oberfrohna zu Verschmutzungen durch illegale Müllablagerungen.
Seit Monaten kommt es an den Altkleidercontainern in Limbach-Oberfrohna zu Verschmutzungen durch illegale Müllablagerungen. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Seit Monaten kommt es an den Altkleidercontainern in Limbach-Oberfrohna zu Verschmutzungen durch illegale Müllablagerungen.
Seit Monaten kommt es an den Altkleidercontainern in Limbach-Oberfrohna zu Verschmutzungen durch illegale Müllablagerungen. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz Umland
Müllchaos an Altkleidercontainern in Limbach-Oberfrohna: Erster Anbieter zieht Reißleine
Redakteur
Von Julia Grunwald
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die illegalen Ablagerungen halten seit Monaten an. Mit finanziellen Anreizen will die Stadt gegensteuern. Bürgermeister Volkmann spricht von einer „Schande“. Ein Anbieter hat sich nun zurückgezogen.

Mehrere Monate halten die Zustände rund um die Altkleidercontainer in Limbach-Oberfrohna bereits an. Regelmäßig kommt es an den Container zu illegalen Müllablagerungen. Verschmutzte Kleidung, Restabfälle, Sperrmüll und sogar Tierkadaver wurden bereits an den Containern gefunden. „Das ist eine Schande und keine Bagatelle“, kommentierte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:12 Uhr
1 min.
Fanfaren, Eispiraten, Feierlaune – Stadtfest Crimmitschau geht in Runde zwei
Mit dem Einzug des Crimmitschauer Fanfarenzugs ist das Stadtfest am Samstagmorgen gestartet.
Vom Familienprogramm bis zur kultigen Partyband – in der Innenstadt jagt an diesem Wochenende ein Highlight das nächste.
Jochen Walther
07.08.2025
3 min.
Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall
Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä.
Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.
Tino Moritz
Von Nicole Jähn
8 min.
11:30 Uhr
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
03.06.2025
3 min.
Vandalismus und illegale Müllablagerungen: Limbach-Oberfrohna fasst mehrere Verdächtige
Mehrere Fälle von Vandalismus und illegalen Müllablagerungen konnten aufgeklärt werden.
Unter den acht Tatverdächtigen sind mehrere Jugendliche. Bei der Suche setzte die Stadt auf ungewöhnliche Mittel. Auch Einwohner der Stadt spielten bei der Aufklärung eine besondere Rolle.
Julia Grunwald
14:09 Uhr
3 min.
Allofs zu Weissman-Debatte: Antisemitismus-Vorwurf "absurd"
Wechselt doch nicht zu Fortuna Düsseldorf: Shon Weissman aus Israel.
Fortuna Düsseldorf entscheidet sich dagegen, einen israelischen Fußballer zu verpflichten. Zuvor hatte es Fan-Proteste wegen Äußerungen des Stürmers im Internet gegeben. Nun spricht Allofs.
05.08.2025
4 min.
Limbach-Oberfrohna setzt auf kreative Mittel gegen Ärztemangel
Im April haben Lisa und Frederik Winkelmolen am Markt ihre Zahnarztpraxis eröffnet. Finanziell unterstützt wurden sie dabei von der Stadt.
Bereits jetzt gibt es zu wenig Ärzte in Limbach. Der Mangel droht größer zu werden. Mit einer originellen Werbekampagne möchte die Stadt Ärzte anlocken und setzt dabei auch auf finanzielle Anreize.
Julia Grunwald
Mehr Artikel