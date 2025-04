Museum Gunzenhauser öffnet zur Kulturhauptstadt Mega-Schau zu den 1920er-Jahren

Es ist die bisher größte Ausstellung in dem Chemnitzer Haus: „European Realities“ zeigt mit rund 300 Werken aus 20 Ländern Europas eine Epoche, die an die Gegenwart erinnert.

Es ist ein allumfassender Blick 100 Jahre zurück, den das Museum Gunzenhauser in Chemnitz ab Samstagabend seinen Besuchern bietet: Die Ausstellung „European Realities: Realismusbewegungen der 1920er- und 1930er-Jahre in Europa“ präsentiert eine Epoche, in der sich Kunst und Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft rasant entwickelten, die...