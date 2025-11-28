Nach aktuellen Fällen im Neefepark Chemnitz: Polizei warnt vor Taschendieben

Eine unbekannte Frau soll Geldbörsen entwendet haben. Die Portemonnaies tauchten wieder auf. Allerdings fehlte das Bargeld.

Chemnitz. Zwei Seniorinnen sind am Donnerstag gegen 16.30 Uhr im Neefepark Opfer von Taschendiebstahl geworden. Zuerst betraf es eine 70-Jährige in einem Geschäft im Obergeschoss. Laut Polizei wurde sie von einer unbekannten Frau angerempelt. An der Kasse bemerkte die Seniorin, dass ihre Geldbörse in der Tasche fehlte.

Kurz darauf verschwand in einem Einkaufsmarkt im Erdgeschoss die Handtasche einer 76-Jährigen. Sie hatte die Tasche am Einkaufswagen hängen und kurzzeitig aus den Augen gelassen, schildert die Polizei. Die Handtasche konnte später in Toilettenräumen gefunden werden. Darin befanden sich beide Portemonnaies der bestohlenen Seniorinnen, allerdings fehlten 150 Euro. (cma)